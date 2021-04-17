/627356/الشرنوبي-يرد-على-منتقدي-مكياچه-في-مسلسل-كل-مانفترق

تعرض الفنان محمد الشرنوبي إلى وصلة من السخرية على منصات السوشيال ميديا بسبب ظهور بقعة حمراء على وجه أثناء ظهوره في مسلسل وكل مانفترق الذي يعرض في رمضان هذا العام.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد الشرنوبي على سبب وجود البقعة الحمراء على وجه بعد تعرضه للسخرية من قبل رواد السوشيال ميديا.

تعليق الفنان محمد الشرنوبي على دوره في وكل ما نفترق

اعتقد البعض أن البقعة الحمراء الموجودة حول عين الشرنوبي آثار لضربة أو كدمة، معتبرين أنها غير مقنعة تمامًا وتدعو للسخرية، ليوضح لهم الشرنوبي سوء التفاههم عن طريق حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

فكتب الشرنوبي موضحًا: "من أول المسلسل ما أتعرض فى ناس فاكرة إنها ضربة، وفيه كوميكس كتير نزلت و هي فعلاً بتضحك جدا، بس تصحيح للي مش فاهم، دى حاجة اسمها وحمة دموية"، وأرفق صورة لطفل لديه نفس الوحمة لكى يثبت صحة كلامه.

وكل مانفترق

يذاع مسلسل وكل ما نفترق يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساءً، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد.

أزمة وكل مانفترق بسبب ريهام حجاج

كان قد تعرض مسلسل وكل مانفترق لأزمة بعد عرض أولى حلقاته بسبب بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج ووصلت الأزمة إلى صراع إلكتروني بينها وبين الفنانة آيتن عامر لتدخل حجاج في عمل لا يناسبها وإجراء بعض التعديلات على البرومو الخاص بالعمل ما أدى إلى مسح بعض من مشاهد آيتن.

وفي وسط المشاجرات العنيفه بينهم صرحت حجاج بأن آيتن عامر تسعى لأخذ أدوار أكثر من دورها على حساب البطل، لترد عليها آيتن نافية وتؤكد عدم فعلها لأي شئ قيل على لسان حجاج.