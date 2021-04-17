انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الكتاكيت 5 رمضان.. سعر الكتكوت اليوم 17 أبريل “أبيض وبلدي وفيومي وهجين وكتاكيت البط” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت اليوم السبت 17 أبريل 2021 استقراراً ملحوظاً في العديد من الشركات المتواجدة بالسوق، وهذا الإستقرار منذ بداية شهر أبريل تقريباً، فبعد أن وصلت أسعار الكتاكيت إلى 14 جنيه في بعض الشركات، بدأت في التراجع مرة أخرى لتصل اليوم إلى 4 سعر الكتكوت الابيض في بعض الشركات كما في منير السقا.

سعر الكتكوت اليوم 17 أبريل 5 رمضان 2021

وهناك توقعات تشير بارتفاع أسعار الكتاكيت في نهاية شهر رمضان الجاري، أو بعد العيد مباشرة، وذلك نتيجة إقبال ربات البيوت مرة أخرى على إدخال دورة جديدة لتسمينها بعد انتهاء الكتاكيت التي تم تسمينها لشهر رمضان.

وحول سعر الكتكوت اليوم فقد سجل في القاهرة للدواجن: 9.5 جنيه، ونيوهوب: 10.5 جنيه، والعناني: 9.75 جنيه، والوادي: 9.5 جنيه، والفيروز: 7 جنيه، والكيان: 7 جنيه، ود سيد زكريا: 7 جنيه، والوطنية: 10.75 جنيه، وأمات: 9 جنيه، والمراعي: 9.75 جنيه، مكة المكرمة: 7 جنيه.

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كما سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم في بورصة منير السقا 4 جنيه، وسجل الكتكوت البلدي والفيومي والهجين 1.5 جنيه، أما الكتكوت الساسو فسجل اليوم 2 جنيه عند منير السقا، وسجل كتكوت البط المولر 7 جنيه والمسكوفي 9 جنيه، كما يمكنكم متابعة أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم من خلال هذا الرابط.