بورصة الكتاكيت السبت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم 17 أبريل يسجل 4 جنيه بعد تراجع الفراخ 6 جنيه في الكيلو

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم 17 أبريل استقراراً في عدد من الشركات وتراجعاً في شركات أخرى، ووصل اليوم إلى 4 جنيه فقط كما في بورصة منير السقا، وتأتي هذه الأسعار في ظل التراجع الكبير الذي شهدته بورصة الدواجن وتراجع سعر الفراخ البيضاء ووصولها إلى 27 جنيه بعد أن سجلت 33 جنيه قبل نحو أسبوع.

بورصة الكتاكيت السبت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم 17 أبريل

وكانت أسعار الكتاككيت والدواجن يتم تحديدها بشكل مستمر عن طريق بورصة الدواجن الرئيسية في بنها، ولكن الآن وقعت تغيرات كثيرة، وأصبح هناك عدد كبير من المكاتب والبورصات والشركات والتي تحدد الأسعار على حسب الحجوزات المسبقة لديها وحالة العرض والطلب.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 17 أبريل فقد سجل في شركة العناني 9.75 جنيه، وفي الوادي 9.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 9.5 جنيه، وفي نيوهوب 10.5 جنيه، والفيروز 7 جنيه، والوطنية 10.75 جنيه، وأمات 9 جنيه، والكيان 7 جنيه، وسيد زكريا 7 جنيه، والمراعي للدواجن 9.75 جنيه، ومكة المكرمة: 7 جنيه.

كما سجل الكتكوت الأبيض اليوم في منير السقا 4 جنيه و2 جنيه للساسو، و1.5 جنيه للفيومي والبلدي والهجين، أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

رئيس رابطة الدواجن: 29 جنيه سعر اللحم الأبيض و34 جنيه سعر كيلو الساسو.

منير السقا: 28 جنيه للأبيض، و36 جنيه للساسو.

المنصورة للدواجن: 28 جنيه أبيض، و36 جنيه فراخ ساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 31 جنيه أبيض و35 جنيه للساسو.