حازم الحديدى:«الشناوي سيتواجد في مباراة الأهلي و الزمالك حتى لو مسحته إيجابية»

/627358/حازم-الحديدىالشناوي-سيتواجد-في-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-حتى-لو-مسحته-إيجابية

أكد حازم الحديدي وكيل أعمال اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على تواجد حامي عرين المارد الأحمر في مباراة الأهلي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

وقال حازم الحديدى وكيل أعمال الشناوي: " الشناوي أجرى مسحة طبية صباح اليوم، ومن المقرر أن تظهر النتيجة الخاصة بها غدا، وعليه سيتم تحديد موقف الشناوي من مباراة الزمالك".

وتابع: " الشناوي سيتواجد في مباراة الأهلي و الزمالك القادمة، إذا تحولت النتيجة لسلبية سيكون الشناوي في المباراة، أمام لو ظلت إيجابية ستساند زملائه من من المدرجات وبالتالي هو متواجد أيان كانت الأحوال".

وواصل: " أعتقد أن مباراة الزمالك ستشهد مشاركة محمود كهربا مع الفريق كذلك سعد سمير".

مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري المصري الممتاز

يذكر أن دوت الخليج علم من مصادر قريبة لحارس الأهلي أن محمد الشناوي، لاعب النادي الأحمر وحارس المنتخب المصري بات قريبا من المشاركة في لقاء القمة القادمة بعد أن أجرى اللاعب مسحة طبية اليوم في أحد المستشفيات الخاصة ، وأظهرت العينة سلبية المسحة الطبية لحامي عرين المارد الأحمر.

وواصل المصدر: " الشناوي نتيجتة المسحة التي أجراها اليوم جاءت سلبية ولكنها كانت في مستشفى خاصة، وسيتحدد الموقف النهائي للاعب من المشاركة في لقاء الزمالك غدا عقب إجراء المسحة الطبية الخاصة بإتحاد الكرة".

ومن المقرر أن يجري محمد الشناوي عينة أخرى صباح الغد من أجل حسم الموقف النهائي لمشاركة الشناوي خلال مواجهات الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك

يذكر ان الأهلي حقق فوزا على النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.