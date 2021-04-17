/627359/هل-الأهلي-سبب-غياب-رمضان-صبحي-عن-قائمة-بيراميدز--تفاصيل

يخوض بيراميدز مواجهة هامة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهدت قائمة الفريق السماوي غياب رمضان صبحي، ليفتح التساؤل حول هل هذا بسبب برنامج رامز جلال في رمضان والذي أعلن خلاله تمنياته بالعودة للقلعة الحمراء من جديد.

وعلم دوت الخليج أن سبب إستبعاد رمضان صبحي من مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المحلة لم يأتي بسبب ظهور اللاعب في برنامج رمضاني وهو يتمنى العودة من جديد للقلعة الحمراء، بل جاء بسبب حصول اللاعب على الإنذار الثالث.

وأعلن المدير الفني لبيراميدز عن القائمة التي من المقرر أن تخوض لقاء غزل المحلة في لإطار منافسات الدوري المصري على ملعب المحلة، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي. خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر. خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام غزل المحلة

ومن المقرر أن يدخل بيراميدز مباراة غزل المحلة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - عبد الله السعيد – إيريك تراوري - محمد فاروق. خط الهجوم: جون أنطوي .

بتغيير وحيد عن المباراة السابقة أمام مصر المقاصة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقن،بينما جلس على دكةة بدلاء الفريق السماوي خلال المواجهة السابقة كلا من: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - إيريك تراوري - دييجو رولان - دودو الجباس.

وعلى الجانب الأخر من المقرر أن يأتي تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

"عمرو شعبان، يحيى حامد، أحمد عيد، محمد فتح الله، فتحي مبروك، أحمد الندري، بسام ماهر، خالد رسلان، هشام بلحة، أحمد الشيخ، إسلام فؤاد".