/627360/هل-يشارك-مصطفى-محمد-مع-جالاتا-سراي-اليوم

يخوض جالاتا سراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، مواجهة هامة أمام جوزتيبي في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري التركي. وتقام المباراة بين جالاتا سراي التركي و جوزتيبي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على ملعب النادي التركي، في المباراة التي تنطلق ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري.

يدخل جالاتا سراي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 61 نقطة جمعها الفريق خلال المواجهات السابقة، خلف فنربخشة متصدر الترتيب برصيد 70 نقطة، وشهدت قائمة الفريق غياب مصطفى محمد عن القائمة بعد إعلان إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل جالاتا سراي مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حارس: فيرناندو موسليرا. الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير. الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش. أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي. في الهجوم: فالكاو تشهد الساحة الرياضية اليوم 17/4/2021 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة برشلونة في نهائي كأس إسبانيا، وكذلك مواجهة مانشيستر سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة بيراميدز و غزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتقام مباراة نيوكاسل - وست هام الساعة 13:30 مصر، 13:30 السعودية وتبث قناةbein sport premium 1 أحداث اللقاء بين الفريقين. وتقام مباراة ولفرهامبتون – شيفيلد الساعة21:15 مصر، 22:15 السعودية وتبث قناة bein sport premium 1 أحداث اللقاء بين الفريقين.

الدوري المصري - الجولة 17

تقام مباراة غزل المحلة – بيراميدز الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث on time sports 1 أحداث اللقاء بين الفريقين.

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي وتقام مباراة تشيلسي - مانشستر سيتي الساعة 18:30 مصر، 19:30 السعودية وتبث bein sport premium 1 أحداث اللقاء بين الفريقين. كأس ملك إسبانيا - النهائي وتقام مباراة أتلتيك بيلباو – برشلونة في تمام21:30 مصر، 22:30 السعودية.

الدوري الإيطالي - الجولة 31

تقام مباراة كروتوني – أودينيزي في تمام 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث beIN Sports HD 3 أحداث اللقاء.

تقام مباراة سامبدوريا - هيلاس فيرونا الساعة15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث beIN Sports Connect أحداث اللقاء.

تقام مباراة ساسوولو – فيورنتينا الساعة18:00 مصر، 19:00 السعودية وتبثbeIN Sports HD 3 احداث اللقاء.

تقام مباراة كالياري – بارما الساعة20:45 مصر، 21:45 السعودية وتبثbeIN Sports HD 3 أحداث اللقاء.