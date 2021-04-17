/627361/ضل-راجل-الحلقة-5-ابنة-ياسر-جلال-تستعيد-وعيها

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ضل راجل أحداث مثيرة بداية من المشهد الأول، الذي استكمل فيه جلال-ياسر جلال- مواجهته مع نادين -مروة أنور- صديقة ابنته شهد -رنا رئيس- بالصورة التي تجمعها بابنته في حفل عيد الميلاد رغم انكارها لعدم وجودها هناك، فتطلب منه والدتها دخول الاتيليله وفهم الأمر بهدوء، فتروي لهم نادين سر تلك الصورة موضحة أن شهد هي التي أتت إليها بحفل آخر وكانت على استعجال بسبب انتظار أحد الشباب لها خارجًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل ضل راجل، التي شهدت محاولات ياسر جلال للوصول إلى المسئول عن حادث ابنته.

زملاء ياسر جلال بالعمل يدعموه بمحنته

يتفق زملاء جلال بالعمل "المدرسة" على تقديم طلب إجازة له والتجميع من بعضهم حتى يتمكنوا من دفع الجمعية الخاصة به

أخت ياسر جلال ترفض الإيقاع معه مرة أخرى

تتجه سميحة أخت جلال إلى زوجها بالعمل ليذهبا معًا إلى المشفى ليقفوا بجانب جلال في محنته، فيفتح الأخير من جديد أمر الميراث وبيع البيت، فترفض سميحة فتح أي موضوع يجعلها تتخاصم مع أخيها مرة ثانية ولكنه يحاول إقناعها.

نيرمين الفقي تتماسك أمام ابنتها

تسأل هدى -نيرمين الفقي- والدتها -إنعام سالوسة- عن ابنتها سارة، فتخبرها أنها بغرفتها، فتدخل عليها بالكرسي المتحرك الخاص بها، لتجدها تجلس باكية وهي تشاهد صورة أختها شهد، فتهون عليها والدتها وتطلب منها أن تحمد الله على ما هما فيه، ثم تنهار هي باكية بعد خروج ابنتها.

رنا رئيس تسترد وعيها

تنتقل الأحداث إلى المشفى، حيث تتواجد شهد، فيخرج الطبيب ويخبرهم أنها استردت وعيها وبدأت تتحرك، فيهرول إليها جلال وينادي عليها بحدة ولكنها لا تجيب وتنظر في اتجاه واحد، فتطلب منه الطبيبة ملك -نور اللبنانية- الخروج من الغرفة حتى تتمكت من معرفة سبب صمتها.

رنا رئيس تدخل في صدمة نفسية

تخرج الطبيبة ملك وتخبر أهل شهد أن ما حدث لها أدي إلى دخولها بصدمة نفسية وتحتاج إلى طبيب نفسي لإعادة تأهيلها.

ياسر جلال ما بين إجهاض ابنته وأخذ حقها

يطلب خال جلال منه التحدث إليه، فيساله عن سبب دخول شهد في صدمة نفسية فيخبره الأخير بالحقيقة وأنها دخلت في علاقة مع أحد الشباب وحملت منه، فينصحه خاله بالتكتم على الأمر وإجراء عملية لها لإجهاضها حتي لا يتم هدر سمعتها وسمعة العائلة، ولكن يرفض جلال ترك حقها.

ياسر جلال يتهجم على مروة أنور وصديقها

يتبع جلال نادين ويراقبها، فتتقابل هي وشخص يدعى حازم ببيته وتخبره بخوفها وقلقها من أسئلة والد شهد لها، ويتذكر جلال أنه شاهد هذا الشاب في الحفل التي كانت تتواجد فيه بنته شهد، فينزل جلال مسرعًا إليهم لتفتح نادين وتجده أمامها فيشتبك الأخير مع حازم حتى يخبره عن ما حدث لابنته وكان على وشك أن يخنقه فقامت نادين بضربه على رأسه، فاستيقظ ليجد نفسه بالتاكسي الخاص به.

نور اللبنانية تتعرض للعنف في طفولتها وشبابها

تتذكر الطبيبة ملك -بعد معرفتها بما حدث لشهد- ما حدث لها ولوالدتها من عنف في الطفولة من والدها، وتعدي عليه من طليقها ومحاولة إجهاضه لها، وتبدأ في البكاء، ومن ثم تطلب من جلال تقديم بلاغ بشأن ما حدث لابنته ولكنه يرفض خوفًا على أسرته.

تنتهي أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 5، بعودة حازم لينتقم بعد أن هاجمه جلال في بيته، فقطع الطريق عليه وحاصره برجاله.