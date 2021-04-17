القاهرة كابول الحلقة 4.. خالد الصاوي يتهم فتحي عبدالوهاب بقتل خالد

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مسلسل القاهرة كابول الحلقة 4 استهلت الأحداث في بدايتها بجلوس الفنان نبيل الحلفاوي مع ابنته منال، يتحدثا معًا في جو اسري حول رمزي وعن شعورها بالحب تجاهه وفرحتها بمكالمته، ثم تخبره منال بحيرة عن طلب صديقها في العمل بمقالبلته لطلبها الزواج فيدور بينهم حديث ينتهي بموافقة الحلفاوي على مقابلته.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل القاهرة كابول، التي شهدت العديد من الأحداث النارية من قبل طارق لطفي الذي يجسد شخصية الإرهابي “رمزي”.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 4

ينتقل المشهد إلى أحد الشخصيات الجديدة في المسلسل وهو علي شقيق الظابط خالد يجلسا معًا ويتبادلا حديثًا شيقًا مليء بالنصائح وتبادل وجهات النظر وبعد انتهاء حديثهما، يذهب على للجلوس على إحدى المقاهي الشعبية، فيقابل بائع الكتب ليسأله عن الكتاب الذي أهداه إياه والذي يتحدث عن الإسلام بشكل مختلف عن الكتب الأخرى، في محاول لسحبه نحو الفكر المتطرف.

وأثناء رجوع علي لمنزله يقابله الحلفاوي فيطلب منه علي أن يعرض عليه بعض الأسئلة التي تخص الدين، فيسأل على قائلًا هل جميعنا مسلمون مثل بعض؟!، فيجيبه الحلفاوي مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ستنقسم أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة وكلها في النار ما عدا واحدة، من كان على ما أنا عليه وأصحابي"، وأوضح قائلًا: "محدش هيدخل النار إلا اللي مصر علي كده، وومكن الناجي من النار يسحب الآخرين، وإن التفرقة جعلت فيه طفرة في الدين، وخلتنا نحس أن فيه اختلاف بس دا مش صحيح".

دور طارق لطفي وعقليته المتطرفة

لازال رمزي بعقليته الارهاببة المتطرفة رجل ديني متزوج من اثنتان مستشهدًا بأية التعدد، يضع الدين كستار لاخطائه، يحاول إخبار زوجته بأنه قتل أخيها عبدالله كنوع من أنواع الجهاد، ومن أجل مصلحة الجماعة العامة، تغضب زوجته وتطلب الطلاق ولكنه يجبرها على تخطى الأمر حتى لا تكون من الكافرين المعارضين لأوامر ازواجهم.

وفي مشهد يجمع الإعلامي طارق كساب بالظبط عادل تنتنهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 4 بمحاولة عادل توجيه تهمة قتل صديقهم خالد لطارق، ويمنعه من سفره لأنه يعتبر حلقة الوصل بينه وبين رمزي، ويطلب عادل منه توجيه رسالة لرمزي قائلًا: "بلغ رمزي وقوله عادل بيقولك انت قتلت عادل بس جات في خالد وكده انت خد الطارين".