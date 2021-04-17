/627363/محمد-رشاد-يهاجم-طليقته-مي-حلمي-بعد-تصريحتها-في-شيخ-الحارة

شن الفنان محمد رشاد ومتابعيه هجومًا حادًا مليء بالانتقادات والسخرية على طليقته مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو، وأتى ذلك بعد تصريحتها المسيئة لرشاد أثناء استضافتها في برنامج الجريئة وشيخ الحارة.

دوت الخليج يرصد رد فعل محمد رشاد على تصريحات طليقته مي حلمي بعد استضافتها في برنامج الجريئة وشيخ الحارة حول علاقتها برشاد التي كانت تحمل الضرب والخيانة.

محمد رشاد يرد على مي حلمي

أطلق رشاد عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” جملة يهاجم بها مي حلمي وترك فرصة لمتابيعه للرد عليها، فكتب: "متخافش غير من اللي ياكل وينكر خيرك".

ليبدأ متابعيه بالتعليق على الاستوري الخاص بمحمد رشاد فقال أحدهم مشجعًا له: "ردك المرة دي قوة مش ضعف..مريض الشهرة طول ماللي قدامه ساكت بيصدق نفسه للأسف وبيعيش دور الضحية".

قناة القاهرة والناس تعطي لمحمد رشاد حق الرد

ليرد عليها رشاد مؤيدًا: "دي حقيقة فعلا، أنا صفحة وقفلتها وفضلت ساكت شهور، بس جعان الشهرة طول مااللي قدامه ساكت بيزيد فيها أكتر، وبعد تصوير الحلقة والكلام اللي سمعته من تسجيلاتها كان لازم أرد لأن الكلام مبالغ فيه وقليل الأدب، ودا اللي طلبته مني القناة حق الرد".

بينما قال الآخر مهاجمًا لبرنامج "الجريئة وشيخ الحارة": "العيب على البرامج اللي بقت تبني مشاهدات من أسرار بيوت الناس، وربنا يهديها والله انها تخرج تقول حاجة، ما كل واحد راح لحاله"، ليعارضه محمد رشاد موضحًا أن الخطأ الأساسي على من يهجروا بأسرار حياتهم، والذي يشهر بمن مد له يد العون.

وسخر أحد المتابعين من مي حلمي قائلًا: "والله يافنان أنا معرفتهاش غير من خلالك انت، هي اللي شهرتك ازاي بقي". ليستكمل رشاد السخرية قائلًا: "قولتش حاجة أنا".

تصريحات مي حلمي لبرنامج الجريئة وشيخ الحارة

الجدير بالذكر، أن مي حلمي أشارت خلال تصريحاتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة، إلى تعرضها للخيانة الزوجية، واكتشافها خيانته لها عن طريق رسالة على موبايله، وأن الخيانة ليست بالضرورة تكون جسدية، وأنها يمكن أن تكون نفسية، مضيفة أنها حاولت الانتحار بعد الطلاق لهذا السبب.

وأضافت أنها كانت تنفق على طليقها وعلى منزلهما، وأنها كانت تحاول الحفاظ على حياتهما، مشيرة إلى أنه كان يتعدى عليها بالضرب كثيرًا، وأنها ذهبت ذات مرة إلى العمل مصابة.