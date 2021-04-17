محمد هنيدي في لعبة PUBG.. بعبع الليل وفارس الظلام

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كشف نجم الكوميديا محمد هنيدي، عن تواجده في لعبة ببچي موبايل الشهيرة من خلال الاستعانة بصوته، بدءًا من عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يرصد انضمام محمد هنيدي للعبة ببچي وتفاصيل اللعبة، فضلًا عن أبرز النجوم في عالم الألعاب.

هنيدي يفاجئ متابعيه

وفاجأ هنيدي جمهوره من خلال تويته غرد بها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر.. هتلعبوا بصوت هنيدي"، ولاقت التويتة إعجاب العديد من متابعيه وأعرب من خلال تعليقاتهم عن حماسهم.

يذكر أن هنيدي أثار حالة من التشويق بين متابعيه خلال الأيام الماضية عن مفاجأة غير متوقعة بكلماته الآتيه "يا كاتب التاريخ لاتغلق الصفحات.. في حاجات جديدة لسه هنكتبها يوم 16 إبريل.. غدًا واللي هيقدر يتوقع هعمله حاجة".

نجوم الفن يتجهون إلى عالم الألعاب

ويشهد الوسط الفني، دخول عدد من الفنانين إلى عالم الألعاب، وكان أبرزهم الفنان المصري محمد رمضان، بإنضمامة لعائلة "Free Fire"، التي يجسد بها شخصية مارو.

لعبة PUBG

لعبة PUBG هي لعبة عالمية، صنعتها شركة كورية لمايكروسوفت ويندوز على برجمة خاص عام 2017، ووصل عدد اللاعبين بها إلى مليوني لاعب لتصبح أكثر الألعاب رواجًا على ستيم، والهدف منها هو القتال والشخص الذي يبقى حيًا حتى النهاية يكون هو الرابح.