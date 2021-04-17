/627365/الجمهور-يهاجم-سهر-الصايغ-بعد-نشر-صور-لبوستر-الطاووس-من-أمام-الكعبة

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة لبوستر مسلسلها الرمضاني الجديد الطاووس، الذي يعرض حاليا علي شاشة قناتي "النهار" و"القاهرة والناس" ، من أمام الكعبة، حيث أرسلها إليها إحدى متابعيها، معلقة عليها:" الحمد لله رب العالمين، ده حد معرفهوش خالص بيدعيلي وبيدعي للمسلسل، أشكر حضرتك جدا".

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على الصورة التي نشرتها الفنانة سهر الصايغ، والهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية.

الجمهور يهاجم سهر الصايغ

لاقت سهر الصايغ ردود أفعال هجومية من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تلك الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث أن مسلسل الطاووس يتناول حادثة إغتصاب لفتاة على يد مجموعة من الشباب ويعتمد على محاكاة أحداث جريئة، ما لا يسمح به ان يشار إليه او الحديث عنه في مثل هذا المكان المقدس.

وواجهت "الصايغ" هجوم عنيف من قبل الجمهور الذي وجه تعليقات لها كالآتي: "بعيداً عن أي حاجة بس مينفعش كدا في الكعبة" ، وتعليقاً أخر: "انتي شايفة ان دا المكان المناسب للمسلسلات في الحرم"، معبرين عن استياءهم من وجود بوستر مسلسل الطاووس في الكعبة الشريفة.

مسلسل الطاووس

يذكر ان مسلسل الطاووس حقق نجاح كبير منذ عرض أولى حلقاته، خاصة تلك التي عرض فيها مشهد إغتصاب "أمينة" الشخصية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ، حيث حازت على ما يقارب مليون مشاهدة في أقل من ٧ ساعات منذ عرض الحلقة.

ويضم مسلسل الطاووس مجموعة من كبار الفنانين منهم جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسد، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.