/627366/سماح-أنور-مهاجمة-مسلسل-ملوك-الجدعنة-ملوك-الصياعة

شنت الفنانة المصرية والمخرجة السينمائية سماح أنور هجومًا واسعًا على المسلسل الرمضاني الجديد ملوك الجدعنة، الذي يتم عرضه على شاشة قناة "Mbc مصر" في تمام الساعة السابعة مساءً.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنانة سماح أنور على مسلسل ملوك الجدعنة، فضلًا عن كواليس العمل الذي أثار ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أول تعليق من الفنانة سماح أنور على مسلسل ملوك الجدعنة

انتقدت سماح المسلسل من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ابن الحلال ما بيشيلش مطوة على فكرة ولا بيحشش ولا بيسضعف ولا قليل الأدب.. ولا بيشتم البنات والستات علشان هو راجل بقى ولازم نخاف منه وكده".

وتابعت "عن ملوك الصياعة بس السنة دي بيسموها جدعنة وفكنا بقى من حوار دي نماذج من المجتمع والجو البلدي القديم دا.. وبعدين واحد ابن كلب ومش جدع أبدًا عايزني أحبه واتعاطف معاه لييييه.. هاستفيد ايه فهمني"، ولاقت كلماتها تأييد متابعيها.

ملوك الجدعنة يتصدر التريند

ومن الجدير بالذكر أن هاشتاج ملوك الجدعنة و مصطفى شعبان، تصدرا قائمة تريند" تويتر" العالمي خلال الأيام الماضية، وحظى على شعبية كبيرة.

صناع عمل مسلسل "ملوك الجدعنة"

الجدير بالذكر، أن مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان، ومن تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.