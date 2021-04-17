الموعد و القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و أتيلتك بلباو

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يخوض برشلونة الإسباني مواجهة هامة أمام أتليتك بلباو في المباراة التي يستضيفها ملعب لا كارتوخا بإشبيلية، ضمن منافسات نهائي كأس الملك الإسباني، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني في حصد اللقب الأول تحت قيادة الهولندي كومان.

وتقام المباراة بين برشلونة و أتليتك بلباو في تمام الساعة التاعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيليه، ولم تعلن أي قناة عربية عن نقل المباراة كما كان معتاد في الأعوام المقبلة يأتي هذا بسبب خلاف مع الشركة الراعية للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و أتليتك بلباو

يستعرض دوت الخليج القنوات الناقلة للمباراة منها :

قناة Match! TV و Telecinco الإسبانية، القمر Astra 1B-1H + 2C، تردد 10906 عمودي، الترميز 22000، التصحيح 3/4.

قناة Match Football 1 الروسية، القمر Intelsat 902 ، التردد 11595 أفقي، الترميز 31003.

قناة Premier Sports 1 HD الأيرلندية بلغة بث إنجليزية، القمر Astra 2A/2B/2D، التردد 12226 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 2/3.

ويدخل برشلونة مباراة أتليتك بلباو في نهائي كأس إسبانيا بقائمة مكونة من : حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا – أرناو تيناس خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمو لينجليه – أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا – جونيور فيربو خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس – ريكي بوتش – ميراليم بيانيتش – إلايكس موريبا – ماتيوس فيرنانديز. خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبلي – فرانسيسكو ترينكاو – مارتن برايثويت – أنسو فاتي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتيلتك بلباو

ومن المقرر أن يدخل برشلونة مباراة أتليتك بلباو بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: تيرشتيجن. في الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليت، ألبا.

في خط الوسط: دي يونج، بيدري، بوسكتس. في الهجوم: ديمبلي، ميسي، جريزمان.

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