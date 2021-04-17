الأرصاد تتوقع طقس اليوم : شديد الحرارة نهارا وعظمى القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت، سيشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد. وعن حالة الطقس ليلًا يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

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