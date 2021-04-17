صور .. محافظ الإسكندرية عن شارع عين جالوت : مثال يحتذى به

جدة - نرمين السيد - ويأتى جولة المحافظ تلبية لدعوة الأهالى، لتفقد أعمال دهان العقارات القديمة والنظافة وتخطيط وتجميل شارع عين جالوت بالجهود الذاتية، وذلك كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان.

وثمن المحافظ مبادرة الأهالى فى الارتقاء بنظافة وتزيين الشارع، مؤكدًا أنه كان حريصا على التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال على أرض الواقع.

وقدم الشريف، الشكر إلى جميع الأهالى على ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم على ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام.

وأضاف المحافظ، أن أهالى شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن يصبحوا مثال يحتذى به فى جميع شوارع الإسكندرية، داعيا أن يسير المواطنين على نفس النهج طوال أيام العام.

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ شارع الاتحاد بمنطقة القبارى، مشيدا بمدى حفاظهم على التراث القديم فى تزيين الشارع والمنازل احتفالا بشهر رمضان.

شارك فى الجولة كل من النائب محمد جبريل، والنائب محمود قاسم عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل، وسحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية.