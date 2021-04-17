الأرصاد: طقس اليوم .. شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت خامس أيام شهر رمضان طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السوحل الشرقية، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون بين معتدلة ومضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و5ر2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتكون حالة البحرالأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 20

الإسكندرية 34 18

وادى النطرون 32 18

طنطا 34 17

شبين الكوم 34 17

دمنهور 33 16

بلطيم 31 16

مطروح 36 16

السلوم 37 17

سيوة 37 18

بورسعيد 26 20

دمياط 24 16

الزقازيق 35 18

المنصورة 34 16

الإسماعيلية 35 19

السويس 36 18

العريش 27 16

رفح 27 15

رأس سدر 33 20

نخل 32 19

نويبع 34 20

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 31 20

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 35 19

مرسى علم 35 19

الفيوم 36 19

بنى سويف 36 19

المنيا 37 21

أسيوط 37 21

سوهاج 38 21

قنا 38 22

الأقصر 38 23

أسوان 38 23

إدفو 37 22

أبوسمبل 37 21

الوادى الجديد 37 19

شلاتين 34 20

أبو رماد 32 21

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 22