منها الاكتحال وشم الروائح.. الإفتاء تكشف عن أشياء يجوز للصائم فعلها

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن من الأمور المباح للصائم فعلها، الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل فى حلقه، لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى، والادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسرب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة.

كما أن الاغتسال، يجوز فعله، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ"، والنَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام، كما يجوز بلع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شم الروائح الطيبة.