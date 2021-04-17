القابضة للمياه: تفعيل إجراءات دعم النزاهة والربط الإلكترونى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إدارات دعم النزاهة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بتفعيل الإجراءات الواردة بالخطط التنفيذية للشركة القابضة، للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.





وفى هذا السياق، عقدت إدارة النزاهة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ثانى اجتماعات تفعيل الربط الإلكترونى بين الفروع التجارية والهندسية لإتمام الربط على الفروع التجريبية الأربعة، وهى: (البلد، وأبو قير، والعجمى، والنوبارية)، كمرحلة تجريبية تمهيداً لتعميمه فيما بعد على باقى الفروع.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندريه، أن إجراء الربط الإلكترونى يأتى ضمن إجراءات دعم النزاهة التى من شأنها سد الثغرات والعمل على تطوير أداء العمليات وسرعة تقديم الخدمة للعميل، حيث من المتوقع أن يقوم هذا الإجراء بتقليل معدل شكاوى العملاء الخاصة بتأخر الطلبات وطول الفترة المستغرقة فى تركيب العدادات، كما أنه يؤدى إلى إحكام الدورة المستندية بين القطاعين التجارى والهندسى.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو أحد المشروعات التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZالمطبقة فى مصر، والذى يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتطوير العمليات، وبناء وتطوير القدرات، وإزالة المعوقات أمام المسئولين، واستخدام الأدوات والأنظمة والمعايير لتعزيز الأداء الفنى والتجارى للمؤسسات التى تخدم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.