حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 18-4-2021

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حظك اليوم برج الحمل الاحد 18-4-2021
مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى.
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة الى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.
صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة.
حظك اليوم برج الثور الاحد 18-4-2021
مهنياً: التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك.
عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات.
صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 18-4-2021
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة
عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .
صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 18-4-2021
مهنياً: التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط.
عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب.
صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض.
حظك اليوم برج الاسد الاحد 18-4-2021
مهنياً: يوم مهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة
عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم الى الاهتمام بالشريك، والى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز.
صحياً: عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 18-4-2021
مهنياً: الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر.
عاطفياً: قد تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا انك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.
صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 18-4-2021
مهنياً: يوم جيد جدا هوائي يامتياز يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.اسبوع جيد انت الاقوى والاسرع والانشط
عاطفياً: يشير هذا اليوم الى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع مالية ومادية.
صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 18-4-2021
مهنياً: يوم واعد وغني بالايجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك.
عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة.
صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية.
حظك اليوم برج القوس الاحد 18-4-2021
مهنياً: سيكون بانتظارك في هذا اليوم مشاكل وخلافات ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وان لا تخضع لاي ابتزاز.
عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة.
صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 18-4-2021
مهنياً: تعيش يوم ايجابيا يحمل معه اخبارا مهمة مسالة بيع او شراء او تحضير لمفاوضات او انتائج امتحانات مهمة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة
عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي وحل الأمور العالقة.
صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 18-4-2021
مهنياً: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة في كافة المجالات في الامتحانات على انواعها مهنية واكاديمية
عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً امام علاقة ناشئة.
صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 18-4-2021
مهنياً: يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث.
عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر وسانده وقف الى جانبه لحل بعض القضايا.
صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك.
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