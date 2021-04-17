حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 18-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 18-4-2021

مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة الى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.

صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة.

حظك اليوم برج الثور الاحد 18-4-2021

مهنياً: التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك.

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات.

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 18-4-2021

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة

عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .

صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 18-4-2021

مهنياً: التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب.

صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 18-4-2021

مهنياً: يوم مهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة

عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم الى الاهتمام بالشريك، والى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز.

صحياً: عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 18-4-2021

مهنياً: الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر.

عاطفياً: قد تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا انك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.

صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 18-4-2021

مهنياً: يوم جيد جدا هوائي يامتياز يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.اسبوع جيد انت الاقوى والاسرع والانشط

عاطفياً: يشير هذا اليوم الى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع مالية ومادية.

صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 18-4-2021

مهنياً: يوم واعد وغني بالايجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك.

عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة.

صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية.

حظك اليوم برج القوس الاحد 18-4-2021

مهنياً: سيكون بانتظارك في هذا اليوم مشاكل وخلافات ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وان لا تخضع لاي ابتزاز.

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة.

صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 18-4-2021

مهنياً: تعيش يوم ايجابيا يحمل معه اخبارا مهمة مسالة بيع او شراء او تحضير لمفاوضات او انتائج امتحانات مهمة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة

عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي وحل الأمور العالقة.

صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 18-4-2021

مهنياً: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة في كافة المجالات في الامتحانات على انواعها مهنية واكاديمية

عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً امام علاقة ناشئة.

صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 18-4-2021

مهنياً: يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث.

عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر وسانده وقف الى جانبه لحل بعض القضايا.

صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك.