/627367/تعرف-علي-غيابات-الأهلي-قبل-مواجهة-القمة-تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المتوقع ان تضم قائمة الفريق لمباراة غداً كالأتي:

عمرو السولية وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي افشة وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومصطفى شوبير ومحمد حسام ميدو وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وآليو ديانج وحمزة علاء وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

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بينما تشهد القائمة عدد كبير من الغيابات المؤثره، كل من النيجيري جونيور أجاي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني والتونسي علي معلول للإصابة، فيما يغيب الثلاثي محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للخضوع لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المباريات.

ومن ناحيه اخري لم يحدد القرار النهائي في خوض محمد الشناوي حارس الفريق مباراة القمة وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا أو غيابه عن اللقاء، حيث ينتظر الموقف النهائي.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، فيما يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، من 14 مباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر في كأس مصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي في دور الـ32.

يذكر أن اخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري، انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور الثاني بالدوري في النسخة الأخيرة.

وخضع وليد سليمان جناح المارد الأحمر لإشعة أثبت أن اللاعب يعاني من إجهاد بسيطة في الخلفية وليست شد في العضلة وهو ما يعني أن اللاعب لا يعاني من إصابة مقلقة، الأمر الذي يرفع من فرص مشاركته في لقاء الزمالك.