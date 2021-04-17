صحة الحيوان العالمية: اعتماد 16 منشأة مصرية خالية من أنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن منظمة صحة الحيوان العالمية (OIE) أعلنت عن اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من أنفلونزا الطيور، وقد نشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمى ليصبح إجمالى عددٍ المنشآت 30 منشأة.





وأضاف القصير، وفقا لبيان صحفى، أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و4 مجازر دواجن، الأمر الذى يتيح للمنشآت الجديدة تصدير للخارج دواجن مجمدة ومبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 14 منشأة فى يونيو 2020 من قبل المنظمة، واليوم باعتماد 16 منشأة يفتح باب تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها بالإضافة إلى بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين وكتاكيت البياض. وأشاد وزير الزراعة، بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية والتى أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير باعتماد المنشآت المصرية خالية من أنفلونزا الطيور، كما وجه الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة وإلى المزارع والمجازر المشاركة فى برنامج الاعتماد الدولى لمًا أبدته من التعاون مع الهيئة الخدمات البيطرية والالتزام فى تطبيق إجراءات وأنظمة الأمن الحيوى.

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