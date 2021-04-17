مجمع البحوث يوضح حكم تقديم زكاة الفطر

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجمع، أن هناك قولين فى ذلك، القول الأول: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضى الله عنهما وفيه: " وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ" رواه البخارى، وقال بعضهم: قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرنى نافع: أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

القول الثانى: إنه من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية، وقالوا: إن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.

وأشار المجمع، إلى أن من أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك، ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة صح ذلك.

أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير فى إخراجها، قال المجمع: "ينبغى أن يراعى فى ذلك مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحته فى تقديم إخراجها يكون ذلك أفضل، وإن كانت مصلحته فى تأخير إخراجها يكون ذلك أفضل".