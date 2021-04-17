القوى العاملة : تعيين 52 شاباً واستخراج 245 شهادة قياس مستوى المهارة...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 52 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 174 طالب عمل .
وأوضح مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مارس الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 245 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 30 متدرباً ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة ، كما تم تخريج 46 متدرباً في 4 دورات تدريبية أخرى بمركز التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية والكهرباء ، والحاسب الآلي .
وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 144 منشأة ، والقيام بـ 24 حملة تفتيشية ، وبحث شكوتان ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 8 ندوات توعية .
وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحاً للمسجلين بالإدارة ، بلغت 128 ألف جنيه لـ 55 عاملاً للرعاية الإجتماعية لهم ، وصرف 11 ألف جنيه للرعاية الصحية لـ 4 عمال آخرين ، بالاضافة إلى تسليم 14 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة .
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