ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين الذاهبين إلى العمل معرفة تطورات درجة الحرارة اليوم، لاختيار الرداء المناسب ومعرفة وقت ارتفاع أو هبوط درجات الحرارة.

موقع دوت الخليج الإخبارى ينقل إلى متابعيه آخر تطورات حالة الطقس اليوم، لتوخى الحذر ومعرفة الرداء المناسب للنزول للعمل، ونرفق فى التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن جمهورية مصر العربية، ستشهد ارتفاع فى درجة الحرارة فى مختلف المحافظات، وخاصة فى النهار الذى سيشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرار، سواء على السواحل الشرقية أو الغربية.

درجة الحرارة اليوم فى المحافظات

كما أكدت هيئة الطقس على أن محافظة جنوب سيناء ستشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة ومحافظات جنوب مصر (الصعيد) على وجه التحديد.

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الطقس فإن درجات الحرارة ستكون كالتالى: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة ومطروح 36 درجة والصغرى 16 درجة قنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

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هذا ووفقًا لما أعلنه مدير إدارة التبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، محمود شاهين، فإن جمهورية مصر العربية ستشهد حالة من الاضطراب اليوم، حيث تنشط حركة الرياح، فى المحافظات وأحيانًا على القاهرة والوجه البحرى والقبلى على وجه التحديد، كما ستشهد القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والغربي أيضًا هبوب رياح ورمال.

بينما ستسود حالة معتدلة فى الطقس فى المساء، حيث سيكون هناك درجة برودة نسبية، تميل إلى المعتدل فى كافة أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات شمال وجنوب صعيد مصر.