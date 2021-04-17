/627369/بالأرقام-حارس-غزل-المحلة-المغمور-يتفوق-على-شريف-إكرامي-صاحب-الخبرات

يستضيف فريق غزل المحلة مساء اليوم فريق بيراميدز، ضمن مواجهات الأسبوع رقم 17 لبطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف، على ملعب المحلة.

وفاجئ أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز الجميع ورفض تواجد رمضان صبحي في قائمة الفريق المتجهة إلي المنصورة، من أجل المبيت هناك قبل لعب المباراة اليوم ثم العودة للقاهرة، وهناك أقاويل تشير بأن الإستبعاد جاء بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة بشأن عودتة للنادي الأهلي خلال أحد البرامج الرمضانية.

ويعيش شريف غكرامي حارس مرمى بيراميدز فترة سيئة للغاية حاليا، وبالرغم من سوء المستوى الذي يقدمة إلا أنه يشارك بصفة مستمرة خلال الفترة الحالية، وليس هناك أي أسباب مقنعة تؤكد تواجده في حراسة مرمى الفريق، في ظل إستبعاد المهدي سليمان، وتواجد أحمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

وستكون مباراة اليوم بداخلها مباراة خاصة بين شريف إكرامي الحارس الكبير صاحب الخبرات والبطولات، أمام عمرو شعبان حارس غزل المحلة، وبالرغم من عدم توافر الخبرات الكبيرة له في بطولة الدوري إلا أنه يمتلك أرقاما أفضل من حارس بيراميدز حتى الأن، ودائما الأرقام لا تكذب وتكشف الحقائق أمام الجميع.

-وفيما يلي مقارنة بالأرقام بين شريف إكرامي وعمرو شعبان قبل لقاء اليوم:-

-شارك شريف إكرامي مع فريق بيراميدز حتي الأن في 16 مباراة في بطولة الدوري، وخل مرمى الحارس الدولي 14 هدفا، وبمعدل يقترب من هدف في كل مباراة.

-أما عمرو شعبان حارس غزل المحلة فقد شارك في 15 مباراة هذا الموسم، وتلقت شباكة 12 هدفا فقط، وبمعدل يقترب من هدف خلال كل مباراة.

شريف إكرامي

وخلال هذه الإحصائية يتبين تفوق حارس غزل المحلة الذي لا يمتلك الخبرات الكبيرة مقارنة بفريق بيراميدز وخط الدفاع القوي المكون من علي جبر وأحمد أيمن منصور.

خاص لـ «دوت الخليج»: أحمد فتحي يدرس الإعتزال بنهاية الموسم بسبب بيراميدز

بعد الرحيل عن جنة الأولي بداية هذا الموسم والتواجد داخل صفوف نادي بيراميدز كان أحمد فتحي يتوقع أن تكون نهاية مشوارة الكروي جيدة، عكس ما يحدث حاليا داخل صفوف الفريق السماوي.

ويعاني أحمد فتحي خلال الفترة الأخيرة من تهميش أدوارة داخل الفريق، وعدم قناعة المدير الفني للفريق أروابارينا بالمستوى الذي يقدمة، والذي كان سببا في حدوث أزمة مع أحمد حسام ميدو، مدير التعاقدات السابق بنادي بيراميدز.

وخرجت أخبار من داخل نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، تشير بعدم ترحيب المدرب بتواجد اللاعب، والترحيب بإعارتة أو البيع في نهاية هذا الموسم، لأن الإعتماد يأتي في هذا المركز على الثنائي عمر جابر وأحمد توفيق.