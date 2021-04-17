/627371/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-والقنوات-الناقلة

يسعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم غداً الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت علي ملعب القاهرة اليوم، واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

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فيما يترقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي المسحة الأخير لـحارس المرمي محمد الشناوي والذي إصيب بفيروس كورونا، حيث ينتظر الموقف النهائي للحارس من خوضه لقاء القمة أو غيابة عن المباراة.

أن أجايي سيغيب أسبوعين بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أو الاستمرار في أداء برنامج تأهيلي لحين التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ومن ناحيه اخري اعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الأحد في مسابقة الدوري الممتاز. وأكد طبيب الزمالك أن النتيجة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني والإداري قبل المباراة المرتقبة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الأحد في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق