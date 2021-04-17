/627372/مدرب-الأهلي-التعادل-أمام-الزمالك-غير-عادل-وتعرضنا-للظلم-بسبب-التحكيم

علق طارق محروس مدرب يد الأهلي، على تعادل المارد الاحمر مع الزمالك 28-28 في ختام الدوري، ما سيجبر الغريمين على الاحتكام لمباراة فاصلة لتحديد البطل، الاثنين المقبل.

وقال محروس، خلال تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك حالة من التوتر في احداث الشوط الأول من اللقاء، حيث كان لاعبونا كانوا خائفين بسبب صغر سنهم، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 23 عاما".

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وتابع حديثة قائلاً: "هذا إلى جانب القلق بسبب غياب عصام الطيار، لكن عبد الرحمن طه قدم مباراة كبيرة وكان عملاقا، وظهرنا بمستوى طيب جدا في الشوط الثاني".

وأضاف: "أتمني ان يحالفنا الحظ في المباراة الفاصلة. فريقنا أعماره صغيرة، والقرارات التحكيمية الخاطئة تؤثر على اللاعبين، وتشعرهم بالقهر لا أفضل الحديث عن التحكيم، الحكم بشر يصيب ويخطئ".

واختتم: "لاعبونا قادرون علي تحقيق الفوز ولديهم عزيمة، ولكن لم نكن راضين عن التعادل، وهو ما ظهر عليهم عقب اللقاء".

وتعادل الأهلي مع الزمالك في إطار منافسات دوري كرة اليد المصري، و بالتالي يتأجل التتويج لمباراة فاصلة، ومن المقرر أن تلعب يوم الأثنين المقبل على نفس الصالة، في لقاء لا يقبل القسمة على أثنين، وأنتهي اللقاء بين القطبين بالتعادل 28 لكل فريق.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم غداً الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

فيما يترقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي المسحة الأخير لـحارس المرمي محمد الشناوي والذي إصيب بفيروس كورونا، حيث ينتظر الموقف النهائي للحارس من خوضه لقاء القمة أو غيابة عن المباراة.