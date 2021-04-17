/627373/بالأرقام-الزمالك-لا-يخسر-أمام-الأهلي-مع-باتريس-كارتيرون

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الزمالك، مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ملعب القاهرة الدولي.

وعاد باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لتدريب نادي الزمالك مرة آخري، وذلك من أجل إنقاذ نتائج الفريق التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت بدايتها بخسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، مرورا بالخروج من دور المجموعات للبطولة هذا العام.

ويعتبر باتريس كارتيرون آخر مدرب قاد الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على النادي الأهلي، ويدخل المباراة القادمة بمعنويات مرتفعة لأنه تمكن من حصد لقب السوبر المصري العام الماضي أمام المارد الأحمر بركلات الترجيح، ثم مباراة بطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف واحد.

وقبل المواجهة المرتقبة نستعرض تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون أمام النادي الأهلي وحظوظ المدرب الفرنسي قبل مواجهة القمة المرتقبة.

-واجه باتريس كارتيرون النادي الأهلي خلال 4 مواجهات سابقة.

-المباريات مقسمة إلي 3 في بطولة الدوري المصري، ومباراة في كأس السوبر المصري.

-تمكن باتريس كارتيرون الفوز على الأهلي 3 مرات من قبل، مقابل فوز وحيد للمارد الأحمر.

-أول فوز يحققة المدرب كان مع وادي دجلة في عام 2016، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف عن طريق جونيور مابوكو.

-ثاني مواجهات كارتيرون أمام الأهلي كانت مع وادي دجلة أيضا ولكن خسر بشق الأنفس هذه المرة بهدفين مقابل هدف واحد، وكان ذلك في موسم 2016/2017.

-ثالث المواجهات كانت مع نادي الزمالك ومن خلال مباراة كأس السوبر المصري بالإمارات، وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي قبل أن يحسم رفقاء المدرب الفرنسي ركلات الترجيح لصالحهم.

-آخر مباراة كانت في بطولة الدوري المصري العام الماضي وتمكن الزمالك أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويستمر تفوق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على النادي الأهلي.

باتريس كارتيرون

المباراة القادمة ستكون تحدي قوي وصعب للمدرب الفرنسي، فهو يريد تكرار تفوقة على النادي الأهلي، وإثبات أنه خسارة الفارس الأبيض في مباراة نهائي إفريقيا كانت بسبب عدم تواجده فقط، وأنه إذا كان متواجدا خلال هذه المباراة لحقق الفوز، ويريد الأهلي تقليل فارق المباريات مع المدرب السابق له، وعدم تكرار التفوق عليه خلال لقاء الديربي الأشهر في القارة الإفريقية.