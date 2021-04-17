/627374/تطورات-مثيرة-فى-مقتل-ربة-منزل-على-يد-سارقين-فى-الهرم

الأمن يتمكن من ضبط الجناة

هذا وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية الأمن بالجيزة، قد عثر على جثة ربة منزل، بها كدمات متفرقة بجسدها وعدد من السجحات المميتة، بالإضافة إلى سرقة قدر من القطع الذهبية ومبالغ مالية.

حارس العقار

وجاءت تفاصيل القضية كالتالى، حيث تسلل خفير وعاطل إلى فيلا أحد السيدات، لسرقتها ولكنهم اصطدموا بها فجأة، فقرر قتلها وسرقة القطع الذهبية والمبالغ المالية الأخرى، ويعمل الطب الشرعى تقريرًا للصفة التشريحية لجثة السيدة.

ووفقًا للتحريات التى أجراها فريق البحث، فإن الخفير الذى أقدم على قتل السيدة وسرقته، هو حارس العقار، وتأتى تلك الجهود برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف من اللواء علاء الدين سليم.

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كما يعمل رجال المعمل الجنائي على إعداد تقرير بشأن فحص الأدلة والمضبوطات التى تم جمعها من مكان الحادث، و فحص عينات الدماء لبحث مطابقتها بدماء الضحية، والمتهمين.

وبمواجهة المتهمين أعترفا على ارتكابهم الجريمة، بقصد السرقة حيث تمكنا من الاستيلاء على (هاتفى محمول، مبلغ مالى)، وقاما بإنفاق المبلغ المالى، ومن ثم وجه العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بإشراف من العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث.