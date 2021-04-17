وزير القوى العاملة: تعيين 52 شابا بمطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 52 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 174 طالب عمل .





وأوضح مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مارس الماضى- أن المديرية استخرجت 245 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ30متدربًا ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، كما تم تخريج 46 متدربًا فى 4 دورات تدريبية أخرى بمركز التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية والكهرباء، والحاسب الآلى.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت بالتفتيش على 144 منشأة، وشن 24 حملة تفتيشية، وبحث شكوتان، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 8 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، صرفت منحًا للمسجلين بالإدارة، بلغت 128 ألف جنيه لـ55 عاملاً للرعاية الاجتماعية لهم، وصرف 11 ألف جنيه للرعاية الصحية لـ4 عمال آخرين، بالإضافة إلى تسليم 14 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة.