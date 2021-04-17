فريق من جامعة الإسكندرية يفوز بمسابقة إعادة بناء جامع النورى بالعراق

وكانت منظمة اليونسكو، أعلنت عن هذه المسابقة فى شهر نوفمبر الماضى بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السنى العراقى، وبدعم من الإمارات العربية المتحدة.
ويعد مجمع جامع النورى التاريخى فى الموصل بالعراق، أحد العناصر الرئيسية فى مشروع اليونسكو الطموح "إحياء روح الموصل" الرامى إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة.
وقد فاز مشروع فريق جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح هريدى والذى يحمل عنوان "حوار الأروقة"، وتم اختياره من بين 123 تصميماً.
ضم الفريق الدكتور خالد الديب، والدكتور شريف فرج، والمهندس طارق على، وأربعة مصممين معماريين وهم نهى منصور ريان، وهاجر عبد الغنى جاد، ومحمود سعد جمال، ويسرا محمد البهاء، كما شارك الدكتور سيّد رمضان فى النقاشات.
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