الخطوط الروسية تزيد رحلاتها للقاهرة.. اعتبارا من 26 أبريل

أعلنت الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، زيادة عدد رحلاتها إلى القاهرة ومضاعفة عدد التذاكر من خلال استخدام طائرات أكثر سعة، اعتبارًا من 26 أبريل الجاري.
يذكر أن الخطوط الجوية الروسية تنظم 6 رحلات من موسكو إلى القاهرة أسبوعيا، وفقا لجدولها الحالي باستخدام طائرات إيرباص A321.
واعتبارًا من 27 أبريل ستقوم إيروفلوت بإضافة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى القاهرة لينمو العدد الإجمالي للتذاكر إلى 2100 أسبوعيًا، أي ما يقرب من الضعف.
وكشف نائب رئيس رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، دميتري جورين، في فبراير الماضي، أنه لم ترد حتى الآن أي معلومات رسمية من الجانب الروسي أو المصري بشأن افتتاح برنامج طيران من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.
يذكر أن، الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة تابعة لشركة طيران روسية، من طراز «إيرباص 321»، في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015، وعلى متنها 224 شخصا، ولكن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل 2018.
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