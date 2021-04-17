ليست المرة الأخيرة.. عطل مفاجئ في «تويتر» يربك المستخدمين

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتعرض موقع «تويتر»، لعطل فنى، تاركًا 40 ألف مستخدم دون إمكانية الوصول والتغريد، عبر الشبكة الاجتماعية، وفقا لصحيفة "ميرور البريطانية".

وبدأ مستخدمو الموقع فى الإبلاغ عن المشكلات قبل 6 ساعات تقريبا، حيث أكد الكثير من المستخدمين أن التغريدات لا يتم تحميلها والبعض قال إنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وقال حساب الدعم الفنى لموقع تويتر إنه يعمل الآن على حل المشكلة، وكتب حساب الدعم الفنى فى تغريدة: "ربما لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون أونلاين قريبا".

عطل فنى فى تويتر

أبلغ حوالي 40 ألف مستخدم على تويتر عن مشكلات في موقع التواصل الاجتماعى قبل 6 ساعات، وفقًا لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com.

كما نشر الموقع أيضًا "خريطة انقطاع الخدمة على موقع تويتر، والتي تُظهر المشكلات التي تم الإبلاغ عنها من قبل الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقًا للخريطة ، يواجه المستخدمون في المكسيك وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا والفلبين أيضًا مشكلات مع الموقع.