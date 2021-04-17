/627370/الشباب-والرياضة-توافق-على-طلب-أحمد-زيدان-بشأن-مركز-شباب-الساحل

حصل النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة وزير الشباب والرياضة على فرش صالة الكاراتية بمركز شباب الساحل، وقد تم توريد بساط للكارتية وتسليمه للمركز استجابة لمطالب المواطنين.

النائب أحمد زيدان يتقدم بطلب للوزير أشرف صبحي

وكان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن فرش صالة الكارتية الخاصة بمركز شباب الساحل.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وافق على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة، وهى: 1- السيد العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية. 2- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. 3- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.

مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

كما أحال المجلس (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 -العام الرابع- من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022).

3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2021/2022.(وعددها 55 مشروعاً)

4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

مشاريع القوانين المحالة من النواب

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما: 1- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. 2- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.