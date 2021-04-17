/627377/أبرزها-واقعة-الحذاء-والتنمر-تعرف-على-تاريخ-أزمات-شيكابالا-خلال-مباريات-الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية غدا الأحد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي.

هناك مباراة خاصة تكون داخل المباراة بين لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وجماهير الأهلي، والتي لن تكون حاضرة خلال اللقاء، إلا أن هذا الأمر لا يمنع المناوشات التي تحدث بين الطرفين، بالإضافة إلي الأزمات التي تحدث داخل أرض الملعب مع اللاعبين.

وخلال تاريخ مواجهات شيكابالا أمام الأهلي توجد أزمات عديدة ومشاكل كبيرة للغاية، وتأتي مباريات القمة دائما ولا تخلو من أزمات شيكابالا مع جماهير ولاعبي الأهلي.

-وخلال التقرير الحالي نستعرض أبرز أزمات شيكابالا خلال مباريات الأهلي:-

-في بداية عام 2007 بدأ العداء الشديد بين جماهير النادي الأهلي ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك من خلال بانرات خاصة خلال إحدى بماريات الزمالك، تهاجم فيه الجماهير اللاعب، ليقرر بعد ذلك رفع حذائه أمام الجماهير، لتبدأ أولى فصول العداوات بينهم والتي لم تنتهي حتى الأن.

-استمر هجوم جماهير الأهلي على شيكابالا في معظم المباريات التي لم يكن اللاعب طرف فيها من أجل إستفزازة دائما، وهذا الأمر معروف عن اللاعب بأنه سريع الغضب ولا يستطيع التحكم في ردود أفعالة الكبيرة للغاية.

-جاء عام 2012 وتحديدا بعد واقعة ستاد بورسعيد ووفاة 72 مشجع من جماهير النادي الأهلي، ذهب لاعب الزمالك إلي قناة الأهلي وفتح صفحة جديدة مع الجماهير، وظن الجميع أن الأزمة تلاشت نهائيا، ولكن كما كان متوقعا كانت هدنة لوقت معين وليس دائما.

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-بعد أحداث ثورة يناير وتوقف كرة القدم المصرية في مصر، عاد الدوري المصري بمباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، وأنتهت المباراة في ذلك الحين بهدفين لكل فريق، ولكن لم تنتهي المباراة إلا بتكرار أزمة شيكابالا وجماهير الأهلي، وذلك خلال أحد الأهداف المسجلة للنادي للمارد الأحمر، وظهر غضب لاعبو الزمالك وخاصة شيكابالا لتبدأ الأزمة من جديد ويتبادل الطرفين المناوشات.

-تعتبر الواقعة الأهشر بين شيكابالا وجماهير الأهلي حديثا كان خلال لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، وذلك بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك، ذهب ناحية مدرجات المارد الأحمر الخاوية من الجماهير وأحتفل أمامهم مشيرا لهم بأنه لا يستمع إلي أصواتهم.

-وصل الأمر بين الطرفين إلي التنمر من جانب بعض جماهير الأهلي على منصات السوشيال ميديا، وهو ما أغضب عدد كبير من مشجعي الأهلي قبل جماهير الزمالك، وكان هناك رفض تام بسبب الخوض في هذا الأمر والذي كان أمر سلبيا ويتم محاربة العنصرية في جميع بلدان العالم، من أجل القضاء على العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء.

أزمات شيكابالا وجماهير الأهلي

مباراة القمة القادمة، لا يعلم أحد هل ستنتهي بدون حدوث أي أزمات بين شيكابالا ولاعبي الأهلي، وأيضا الجماهير الغير متواجدة في ملعب المباراة، ولكن منصات التواصل الإجتماعي لها تواجد كبير ومجهود أكبر في إشتعال الأزمات خلال الفترة الأخيرة.