/627379/رئيس-لجنة-حكام-كرة-اليد-ينتقد-مسئولي-الأهلي-والزمالك-بسبب-أزمة-التحيكم

علق تامر فكري رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة اليد، على قرارات حكام قمة الأهلي والزمالك، خصوصا إلغاء هدف لكل فريق، في الثواني الأخيرة من المباراة.

وقال تامر فكري:” ان الحكم قد الغي هدف لاعب الزمالك وذلك لأن اللاعب لمس خط الـ6 ياردات، بينما ألغى هدف الأهلي،لأنه أطلق صافرة النهاية قبل تسديد اللاعب للكرة.

وتابع حديثة قائلاً:” أنه يمكنه الحكم علي اللعبتين عن طريق المشاهده علي التلفاز، وذلك لأن الرؤية في الملعب تكون مختلفة.

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وتعادل الأهلي والزمالك 28/28، وسيلتقيان من جديد في مباراة فاصلة، والتي من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، لحسم لقب الدوري المحلي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك كالتالي: ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه،، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، مصطفى أحمد.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة لكرة اليد

بينما دخل الزمالك المباراة بقائمة مكونة من: أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد على، محمود خليل، هشام السبكي، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفي بشير، حازم ممدوح، خالد وليد و وسام نوار.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم غداً الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي.

اخر مواجهات الزمالك والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

فيما يترقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي المسحة الأخير لـحارس المرمي محمد الشناوي والذي إصيب بفيروس كورونا، حيث ينتظر الموقف النهائي للحارس من خوضه لقاء القمة أو غيابة عن المباراة.