/627380/تعرف-على-مواعيد-فتح-وإغلاق-المحلات-والكافيهات-فى-الصيف

ترقب كبير من قبل المواطنين لمعرفة آخر التفاصيل المعنية، بفتح وغلق المحال التجارية والكافيهات خلال فصل الصيف، والذى يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، الذى تصوم فيه الأمة الإسلامية.

موقع دوت الخليج الإخبارى، يستعرض خلال التقرير التالى المواعيد المحددة لغلق وفتح المحال التجارية والكافيهات، خلال فصل الصيف، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية.

تعرف على توقيت غلق وفتح المحال التجارية والكافيهات

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، سيكون يوميا من الساعة السابعة صباحا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً، كما ستغلق المحلات الخميس والجمعة وأيام الاجازات 12 منتصف الليل.

كما سيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ميعاد فتح وغلق الورش

هذا ومن المقرر أن يكون ميعاد فتح محال الورش والأعمال الحرفية يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً، ويتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران و محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية فإنه من الضرورى الالتزام التام بالاجراءات والضوابط اللازمة التى تم تحديها لعدم إجراء عقوبات مالية على المخالفين فى هذا الأمر.