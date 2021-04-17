/627368/إيفلين-متي-لقاح-كورونا-آمن-والأعراض-الجانبية-بسيطة

قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب:” ‘نها لم تتلقي اللقاح بعد، ولكن هناك عدد من النواب قد أخذه، مشيرة إلى أن الأقاويل اختلفت ما بين مصل وآخر، مشددة عليان من يستطيع تلقي اللقاح عليه أخذه،وأن الوقاية خير من العلاج.

الآثار الجانبية للقاح فيروس كرونا

ولفتت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إلي أن الأطقم الطبية المسئولة عن تطعيم اللقاح، تعطي المريض اللقاح المناسب لحالته الصحية، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية بسيطة مثلها مثل آثار البرد العادي، وليست كما يدعي البعض.

إيفلين متى تدعوا المواطنين للتسجيل على موقع الوزارة لتلقي اللقاح

وطالبت إيفلين متي، عضو مجلس النواب، المواطنين سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح، خاصة فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك للحفاظ على درجة من الأمان وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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كما وجهت النائبة إيفلين متي ، شكرها للأطقم الطبية على جهودها المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين خلال التصدي لإنتشار جائحة فيروس كرونا .

جاء هذا بعد تلقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تطعيمات فيروس كرونا، حفاظا على صحتهم وأسرهم خاصة بعد إصابة عدد من النواب ووفاة البعض متأثرين بفيروس كرونا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة، وهى: 1- السيد العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية. 2- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. 3- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.