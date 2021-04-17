/627382/نجم-الأهلي-يعود-من-الإصابة-ويشارك-في-تدريبات-الفريق-قبل-القمة-المرتقبة

شبح الإصابات مازال يهاجم نجوم الأهلي قبل موقعة الزمالك المرتقبة غدا في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي.

وينتظر النادي الأهلي ظهور المسحة الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا للاعب الفريق محمد الشناوي، وذلك من أجل تواجدة خلال المباراة الهامة والمرتقبة، وفي حال إستمرار إيجابية المسحة سيتعين على بيتسو موسيماني الإعتماد على علي لطفي في مركز حراسة المرمى.

وتلقى بيتسو موسيماني دفعة معنوية كبيرة بعدما تمكن وليد سليمان جناح النادي الأهلي من المشاركة خلال التدريبات الأخيرة أمس على ملعب مختار التتش، وشارك في الجزء الختامي من المباراة، لتزداد فرص لحاقة بالمباراة القادمة.

وكان وليد سليمان غادر مباراة النصر يوم الأربعاء الماضي، بعدما تعرض لشد في العضلة الخلفية، وكانت هناك شكوك حول لحاقة بهذه المباراة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ويعتمد بيتسو موسيماني على وليد سليمان في أغلب الماريات نظرا للخبرات التي يمتلكها اللاعب، وتمكنة من قيادة الفريق هجوميا بالرغم من كبر سنة، إلا أنه مازال قائد حقيقيا داخل أرض الملعب.

تعرف علي غيابات الأهلي قبل مواجهة القمة.. تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المتوقع ان تضم قائمة الفريق لمباراة غداً كالأتي:

عمرو السولية وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي افشة وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومصطفى شوبير ومحمد حسام ميدو وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وآليو ديانج وحمزة علاء وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

الأهلي والزمالك

بينما تشهد القائمة عدد كبير من الغيابات المؤثره، كل من النيجيري جونيور أجاي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني والتونسي علي معلول للإصابة، فيما يغيب الثلاثي محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للخضوع لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المباريات.

ومن ناحيه اخري لم يحدد القرار النهائي في خوض محمد الشناوي حارس الفريق مباراة القمة وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا أو غيابه عن اللقاء، حيث ينتظر الموقف النهائي.