أرض زراعية تُشعل حربًا بالأسلحة البيضاء فى سوهاج

/627384/أرض-زراعية-تشعل-حربا-بالأسلحة-البيضاء-فى-سوهاج

نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من أفراد عائلة واحدة بإحدى القرى داخل محافظة سوهاج، حيث تشاجر أبناء عمومة على قطعة أرض، حتى وصل الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء.

موقع دوت الخليج، يرصد تفاصيل مشاجرة اشتعلت بين عائلتين فى إحدى قرى محافظة سوهاج، مما تسبب الأمر فى إصابة عدد من المشاركين فى الأمر.

وعلى الفور تمكنت الاجهزة الأمنية بالمحافظة من السيطرة على المشاجرة التى كانت قد تحولت إلى حرب شوارع داخل القرية، ما بين كر وفر، وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين على إصابة أحد العمال بجرح قطعى فى الظهر، وشقيقه أصيب أيضًا بعدد من الكدمات القوية المتفرقة فى الجسد.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى سوهاج

ووفقًا لشهود عيان حول الحادث، إنه جرت تلك المشاجرة العنيفة بين أسرة واحدة، حيث أختلف أبناء العمومة على أحقية إحدى قطعة أرض محل خلاف، حتى تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء، ومن ثم أبلغ أحد المواطنين الشرطة، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى موقع الحادث للسيطرة عليه.

إصابات بالغة فى مشاجرة بأسيوط

وجاءت المشاجرة بين طرفين، الأول هو “توفيق.م ” 30 سنة عامل، وشقيقه “علي .م” 24 سنة، والذى نال العديد من الكدمات القوية، وبعض السحجات المتفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي.

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وعند وقوع المشاجرة توجه مأمور وضباط مركز الشرطة لمكان الواقعة، وتم إجراء تحقيق وإجراءات أولية بشأن الحادث وتبين أن المشاجرة بين طرف أول “عبد الكريم ت”، 34 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر، وشقيقه الذى يدعى “أبو رحاب م” 28 سنة مزارع.