/627388/حارس-الزمالك-يقترب-من-الرحيل-إلي-سيراميكا-كليوباترا-تفاصيل

اقترب محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، إلي الرحيل عن صفوف النادي ،وذلك بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الأخيرة والأعتماد رسمياً علي محمد أبو جبل ومحمود جنش ثنائي الفريق.

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أصبح محمد عواد خارج قائمة الزمالك وحسابات المدير الفني كارتيرون، حيث فور خروجه من حسابات الفارس الأبيض أصبح مطمعا لأكثر من نادي، وذلك في ظل امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة، حيث يعد أحد أفضل الحراس المصريين بالوقت الحالي.

تلقي محمد عواد حارس مرمي الزمالك عددة عروض، ولكن تحفظ علي بعضها بينما رحب بالبعض الأخر، وكانت البداية بتحفظه بالعودة لصفوف الإسماعيلي مرة أخرى وايضاً نادي بيراميدز، وذلك نظراً ، لنفس المعاناتلوجود اكثر من حارس. وقد رحب محمد عواد بالأنتقال إلي صفوف فريق سيراميكا كيلوبترا، حيث تحدث معه بعض من الاعبين واكدوا انه سوف يشعر بالراحه النفسية داخل النادي.

وينتظر الحارس عقب نهاية مباراة القمة أمام النادي الأهلي الحديث مع إداراة نادي الزمالك لمناقشة هذا الأمر.

يسعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم غداً الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت علي ملعب القاهرة اليوم، واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق