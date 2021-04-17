وزيرة البيئة: المؤسسات الأكاديمية شريك أساسى فى بناء مشروعات التنمية

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الحفل الختامى لتدريب مبادئ المدافن الصحية الذى ينفذ من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كجزء تكميلى لما تم تنفيذه من إنشاءات للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بالمنظومة فى مختلف المحافظات.





وأثنت الدكتورة ياسمين، وفقا لبيان صحفى، على جهود الأكاديمية فى دعم تنظيم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، سواء بتدقيق التصميمات الفنية للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات وتعتبر مشروع كبير يواجه تحدى الوقت واختلاف طبيعة مواقع التنفيذ، أو القيام بالشق التدريبى للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء القدرات للعاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها، مشددة على دور المؤسسات الأكاديمية كشريك أساسى فى بناء المشروعات التنموية على أسس علمية ومهنية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن إنشاء شبكة المدافن الصحية يعد مشروع قومى يقوم عليه فريق متكامل من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وضعت فيه الدولة استثمارات ضخمة، ويستلزم ضمان إدارة تلك المدافن بطريقة فعالة مستدامة بعد تشغيلها، لذا تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية لعمل دورات تدريبية للقائمين على كل مدفن صحى والعاملين بالمنظومة فى المحافظات، واليوم نحتفل بالدورة الختامية للقاهرة الكبرى.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على أهمية المشروع باعتباره يخدم الأجيال الحالية والقادمة، وأهمية العامل البشرى فى تعظيم العائد والتنظيم والاستخدام الأمثل المرافق، لذا فإن الهدف الأساسى من الدورات التدريبية تأهيل الكوادر لتؤتى المنظومة ثمارها فور التشغيل السليم والإدارة الفعالة لها.

وتضمن الاحتفال عرضا لفيلم يوثق مراحل تنفيذ المدافن الصحية ضمن البنية التحتية للمنظومة، وهى 20 موقعا، وصلت نسبة التنفيذ بها من 50 إلى 95٪.