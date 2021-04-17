إنفوجراف.. خطوات تحديث التابلت قبل الاختبارات التجريبية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى خطوات تحديث التابلت قبل الاختبارات التجريبية للثانوية العامة:- ويستهدف الاختبار قياس كفاءة أجهزة التابلت وعمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات وإجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021.

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