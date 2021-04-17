إنفوجراف.. كيفية تشجيع الأطفال على الصيام

جدة - نرمين السيد - ودعا المجمع، الأباء والأمهات إلى شرح كيفية الصيام الأطفال، وتشجيعهم على الصيام بالمكافآت المختلفة، والثناء عليهم وتشجيعهم أمام الجميع. كما تضمن النصائح التنافس المحمود فيما بين الأطفال، وتدريبهم على الدروس المستفادة من الصيام، وعدم تأنيبهم إذا لم يستطيعوا الصيام.

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