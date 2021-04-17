صور.. تعاون علمى بين مدينة الأبحاث العلمية ومدرسة المتفوقين STEM بالغربية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير المدينة حول استقبال المدينة 44 طالبا من طلبة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالغربية.





وذلك فى إطار قيام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالدور الخدمى للمجتمع العلمى والمدنى. وأشارت الدكتورة منى عبد اللطيف، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت لدعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهد المدينة البحثية، وخبرات أعضاء هيئة البحوث، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التطبيقى للطلاب وتنمية قدراتهم فى كافة المجالات العلمية، ومتابعة الأنشطة العملية الخاصة بدراساتهم من خلال المعامل المجهزة بمعاهد المدينة المختلفة، وتحت إشراف ومتابعة السادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمدينة. وشملت الزيارة القيام بجولة تفقدية للمعاهد والمعامل المختلفة بالمدينة، فضلاً عن إلقاء محاضرات للطلبة فى عدة مجالات أهمها: الكيمياء الحيوية والطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن مدينة الأبحاث العلمية ساهمت فى تعاون سابق من خلال أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية فى الإشراف على المشاريع العلمية الخاصة بطلاب مدارس STEM.

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