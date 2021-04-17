اسمع منى.. داليا الخطيب: السيسى حريص على دمج ذوى الهمم فى كافة المجالات

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية داليا الخطيب، إن مصر عرفت على مر التاريخ باحترام أصحاب الهمم، وكان الفراعنة دائمًا ما يرددون مقوله: "الإنسان صنع من طين وقش، والله هو خالقه، وقادر على أن يهدم ويبنى كل يوم".





وأضافت خلال حديثها فى برنامج "اسمع منى" المذاع عبر الراديو 9090، أن العالم يحتفل بجهود وإنجازات ذوى الإعاقة يوم 3 ديسمبر من كل عام، لتسليط الضوء عليهم.

وتابعت: بناخد الأمل منهم، وكلنا بنقدرهم، ونحترمهم، لافتة إلى أن مصر تضم عددًا من الشخصيات التى حققت نجاحات ملموسة، أبرزهم طه حسين، عميد الآدب العربى، ورحمة خالد، التى تمكنت من أن تكون مذيعة بارزة، ورضوى حسن، وغيرهم.

وأكدت أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى، توفر لذوى الهمم كافة الإمكانيات المطلوبة، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

وأشارت إلى حرص الرئيس السيسى، على مشاركة ذوى الهمم احتفالاتهم، والاستجابة لمطالبهم، لافتة إلى اقتراح الطالب مهند عماد الدين، والذى طالب الرئيس بتدريس مادة "احترام الآخر"، حيث استجاب له على الفور.

وأوضحت أن الدولة تعمل على دمج ذوى الهمم فى كافة المجالات، الأمر الذى ترجمه إنشاء أكاديمية لتدريبهم بأحدث التقنيات والوسائل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.