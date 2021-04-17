وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أداء قطاع التنمية والخدمات بالوزارة

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من أستاذ أحمد الشيخ رئيس القطاع حول الأنشطة المختلفة لقطاع التنمية والخدمات بالوزارة خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى قيام القطاع بعدة برامج وأنشطة تستهدف رفع الكفاءة الإدارية والفنية للعاملين بالوزارة عن طريق التدريب، وتنظيم برامج ودورات تدريبية، وندوات وورش العمل سواء الداخلية المنفذة عن طريق القطاع أو بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلكترونيًا، ومنها: ورشة عمل عن بعد بعنوان (التحول الرقمى للقادة الحكوميين)، وبرامج مهارات العمل عن بعد، والتفكير التصميمى للقادة الحكوميين، وقيادة التغيير، والتحول الرقمى للقادة الحكوميين، والبرنامج المتقدم للتحول الرقمى، بالإضافة إلى برنامج أساسيات الوظيفة العامة للسادة المرشحين للانتقال للعاصمة الادارية، وغيرها من البرامج التدريبية.

كما قام قطاع التنمية والخدمات بعدة أنشطة لخدمة المجتمع منها: الاهتمام بتنمية الجانب البشرى لدي موظفي وطلاب المعاهد التى تشرف عليها الوزارة، سواء كانت معاهد حكومية أو خاصة، ويتمثل ذلك فى الاهتمام بالطلاب والبيئة المحيطة بهم خاصة بالجانب البيئي والمشاريع البيئية الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن أن يقوم بها الطلاب بعد تخرجهم لمحاربة البطالة والفقر، وكذلك الإشراف على تنفيذ ندوات لطلاب المعاهد العليا والفنية بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتوسع فى نشر فكر العمل الحر، وتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع خاصة وفكرة عن المهارات الريادية، وإدارة وتسويق ودراسة جدوى المشروعات.

وفى إطار الاستفادة من الحملة الرئاسية 100 مليون صحة أوضح التقرير أنه تم الكشف على عدد (221) موظف وموظفة بديوان عام وزارة التعليم العالي، وتم تحويل عدد (65) منهم لمستشفيات وزارة الصحة للاطمئنان على صحتهم وتلقى العلاج بالمجان وفقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استضافة حملة 100 مليون صحة بمقر المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي لتعم الاستفادة ولمزيد من الاطمئنان على صحة أعضاء هيئات التدريس والإداريين و الطلاب.