وزيرة البيئة تنعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

تنعى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والعاملون بوزارة البيئة ببالغ الحزن والاسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق،داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وقالت وزيرة البيئة أن الراحل له تاريخ صحفى حافل ، ودور حقيقي ومخلص في الارتقاء بمنظومة الصحافة والإعلام المصري، وتاريخ طويل من الإخلاص في تحمل المسؤولية الوطنية.وشارك فى أحداث محلية ودولية مهمة، مقدمة خالص العزاء لأسرة الفقيد ولجميع محبيه .

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