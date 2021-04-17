لتناولها أحداث هامة.. المتحدة الخدمات الإعلامية تعرض حلقة الليلة من «الاختيار 2» بدون إعلانات

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، اليوم السبت، إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2»، بدون فواصل إعلانية.
وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، بأن القرار صدر بتحديد الحلقة ٥ كونها تحتوي أحداثًا مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.
ويعرض مسلسل «الاختيار 2»، على قناة ON في تمام الساعة 9 والنصف مساءً، وهو أحد الأعمال التي تمت إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، وقد حقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمى.
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