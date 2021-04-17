/627392/تعرف-على-أسعار-الخضار-والفاكهة-ارتفاع-نسبي

موقع دوت الخليج، يرصد للمتابعين الأسعار الخاصة بالفاكهة والخضروات والتى شهدت ارتفاع نسبي فى الأسعار اليوم، وخاصة التى تعد ضمن الوجبة الأساسية على الإفطار.

أسعار الخضار والفاكهة فى السوق

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج الإخبارى فإن هناك زيادة نسبية فى الأسعار، حيث وصل سعر البطاطس إلى 1.5: 3 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الطماطم إلى 1.25: 2.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ارتفع سعرها أيضًا حيث تصل إلى 10 جنيه للكيلو، وإليكم الأرقام التالية الخاصة بالأسعار.

سعر الباذنجان بلدي من 2.5: 5.5 جنيهات للكيلو، بينما الباذنجان أبيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو، والرومى منه من 2 : 5 جنيه للكيلوسعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 19 : 25 جنيها للكيلو، والخيار صوب من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو، والفلفل الحامي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلوسعر الخيار بلدي من 2: 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو، والبنحر من 2: 4 جنيهات، وورق العنب من 10: 20 جنيها للكيل، والبلد من 7: 13 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة فى الأسواق

نرصد للمتابعين أيضًا أسعار الفاكهة فى السوق والذى شهدت أيضًا ارتفاع نسبي فى الأسعار، خاصة البرتقال والليمون والعنب، واللليمون من 6 : 20 جنيه للكيلو، والعنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيه للكيلو، والليمون اضاليا 6 جنيه للكيلوسعر التفاح أمريكى إيطالي من 17: 23 جنيه للكيلو، سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو، وسعر التفاح سوري لبناني من 12: 14 جنيه للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلوسعر البلح السيوي 20 جنيه للكيلو، و البلح شامية من 6: 8 جنيهات للكيلو.